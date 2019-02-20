واشنطن 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسعبّرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج (دول الترويكا) في بيان مشترك اليوم عن قلقها إزاء تقارير عن قتال في منطقة نهر (ياي) في جنوب السودان بين القوات الحكومية وجبهة الإنقاذ الوطني المتمردة.وقالت الدول الثلاث في البيان أن التقارير الواردة بحدوث قتال تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف الأعمال القتالية الموقّع في ديسمبر 2017 واتفاق السلام الجديد في سبتمبر 2018.وطالبت دول الترويكا جميع الأطراف في جنوب السودان بوقف الأعمال العدائية فورًا وتبادل الاتهامات، والالتزام ببنود اتفاق السلام .// انتهى //19:37ت م0299