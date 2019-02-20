رحب رئيس الوزراء مودي بالتغييرات الأخيرة التي بدأها صاحب السمو الملكي ولي العهد لتحقيق الاعتدال والانفتاح في المملكة العربية السعودية، فيما أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد عن تقديره للنموذج الهندي من روح الشمولية والتعددية والتسامح.أكد الجانبان من جديد التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض لشهر فبراير 2010م، والتي تم إعادة تأكيدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الهند في شهر فبراير 2014م وزيارة رئيس وزراء الهند السيد / ناريندرا مودي إلى المملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2016م.اتفق الجانبان على تدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى من خلال إنشاء "مجلس الشراكة الاستراتيجية" بقيادة دولة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، ويساندها تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الاستراتيجية.رحب الجانبان بنتائج ورشة العمل بين مركز (نيتي آيوغ) الهندي والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية التي أقيمت مؤخرا في الرياض، حيث حددت الورشة أكثر من 40 فرصة للتعاون المشترك والاستثمارات في مختلف القطاعات.تم التوقيع على مذكرات التفاهم التالية خلال الزيارة:(1) مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية(2) مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة(3) مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان(4) برنامج التعاون الإطاري بين هيئة الاستثمار الهندية (إنفيست إنديا) والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة(5) مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البث لتبادل البرامج السمعية والبصرية(6) اتفاقية بشأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي أطلقه دولة رئيس الوزراء مودي.// يتبع //20:56ت م0317