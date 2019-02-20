عمّان 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأقرت الحكومة الأردنية ومنظمات المجتمع الدولي والدول المانحة اليوم، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019م، بحجم إجمالي بلغ نحو 2.4 مليار دولار أمريكي.وسيتم اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019م، كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة الأردنية للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة، ودعم لخزينة الحكومة الأردنية.وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع الـ 11 لإطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية " إن الأردن يعول على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب، لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ"، معربًا عن تقديره للجهود والدعم المتواصلين الذي قدمته الدول المانحة في ظل العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه ميزانية الحكومة الأردنية.وتتوزع ميزانية الخطة للعام 2019م، بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين حدد المطلوب لدعم الخزينة الأردنية بحوالي مليار دولار أميركي.// انتهى //21:06ت م0325