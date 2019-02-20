تبوك 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسرفع أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (أمين منطقة تبوك) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.وأكد أن هذه الثقة الغالية ستكون بعون الله خير حافز له في تقديم البذل والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.كما أعرب المهندس الشفق عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على دعمه المتواصل والمستمر للقطاع البلدي في منطقة تبوك, كما وجه شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي.وسأل المهندس الشفق الله العلي القدير أن يعينه على أداء مهامه ومسؤولياته على الوجه الذي يرضاه عنه، وأن يحفظ قيادتنا، ويديم على بلاد الحرمين أمنها وعزها ورخاءها وازدهارها واستقرارها.// انتهى //21:09ت م0327