تبوك 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسدشن قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد مبارك بن محمد العجمي اليوم, حملة " أمنكم وسلامتكم هدفنا"، التي أطلقتها القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق المملكة، في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية.وأوضح العقيد العجمي أن الحملة تهدف إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق، وخلق جانب تعاوني لما يخدم السلامة الأمنية والمروية على الطرق الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، وبمتابعة مستمرة من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان.وأضاف العجمي أن الحملة شملت تكثيف تواجد الضباط والأفراد, وكذلك الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل مدينة تبوك و في المحافظات, بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية والمنشورات التوعوية على قائدي المركبات والمسافرين في نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، على امتداد الطرق الخارجية بالمنطقة, مشيرًا إلى أن الحملة التي تستمر أربعة أسابيع تتضمن بعض الأنشطة الاجتماعية كزيارة المرضى في مستشفيات المنطقة وتقديم الهدايا لهم.وبين أن دوريات أمن الطرق بالمنطقة قامت بتوجيه رسائل إلى مرتادي الطرق الخارجية للتعريف بأهداف الحملة، وبجهاز أمن الطرق والخدمات التي يقدمها لهم لترسيخ العلاقة بين المواطن ورجل أمن الطرق.// انتهى //21:12ت م0328