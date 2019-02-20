القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسخطف فريق طلائع الجيش نقطة ثمينة من نظيره الزمالك بالتعادل 2/2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا التعادل يرفع الزمالك رصيده إلى 52 نقطة في صدارة جدول الدوري من 21 مباراة خاضها الفريق، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //21:56ت م0346