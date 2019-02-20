القاهرة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد، الذي يزور مصر حاليًا لتفقد استعداداتها لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على توفير جميع المتطلبات لنجاح البطولة، التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، على المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية كافة، وحرصها أيضًا على توفير سبل الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة، ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه.//انتهى//21:58ت م0347