الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن الجدول الزمني لبطولة الاتحاد السعودي للكارتينج 2019 التي تقام بدعم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات، وتنظمها حلبة FunXtrem بميدان ديراب في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 فبراير حتى 6 أبريل القادم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه بهذه المناسبة في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في مدينة الرياض، موضحًا سموه خلال المؤتمر أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف والمبادرات المجتمعية، في الجوانب الرياضية والتوعوية والتثقيفية، لافتًا النظر إلى أن البطولة تأتي امتدادًا لدور الاتحاد في تطوير رياضة السيارات، وإيجاد المساحات المناسبة للشباب لممارسة هذه الرياضة بشكل آمن.وتوقع سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن تحظى البطولة بمشاركة متميزة من قبل محبي وهواة هذا النوع من السباقات، مثمنًا في الوقت ذاته دعم الهيئة العامة للرياضة، الأمر الذي سيشكل حافزًا لبذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.واستعرض رئيس مجلس إدارة حلبةFunXtreme المهندس محمد الطيب تاريخ رياضة الكارتينج وأهميتها، مؤكدًا أنها القاعدة الأساسية في رياضة المحركات، وتخرج منها العديد من أساطير وأبطال العالم في الفورمولا1.ووصف الطيب خلال عرضه رياضة الكارتينج برياضة الجميع كونها الأقل كلفة، قياسًا بغيرها من الرياضات الميكانيكية، وعدم ارتباطها بفئة سنية محددة، حيث يستطيع الجميع ممارستها بدءًا من سن السبع سنوات.وأكد الطيب خلال عرضه أن سباقات الكارتينج تعطي الشعور لممارسيها بالمتعة والإثارة الحقيقية التي يعيشها المتسابقون في حلبات السباق، مشددًا على دور رياضة الكارتينج في تهذيب السائقين كونها الخطوة الأولى في عالم السيارات، وتساعد على التنشئة الصحيحة للأجيال في هذه الرياضة وتوجههم التوجيه الأمثل لممارستها في الأماكن المخصصة لها.يذكر أن جولات البطولة ستقام بدءًا من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة من كل أسبوع، ويتأهل أصحاب أسرع أزمنة لجولة يوم السبت، التي سيتم من خلالها تحديد المتأهلين على لقب البطولة يوم 6 أبريل القادم، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على سبعة آلاف وخمسمائة ريال، أما الفائز بالمركز الثالث سيحصل على خمسة آلاف ريال سعودي.//نتهى//22:00ت م0348