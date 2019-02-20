بيروت 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه لسيادة المياه الإقليمية من خلال الدوريات التي تنفذها الزوارق الإسرائيلية في المياه الإقليمية اللبنانية.وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم، أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 480 مترًا ولمدة 3 دقائق.وأشار البيان إلى أنه جرى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //22:20ت م0354