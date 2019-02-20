بيروت 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب في بيروت اليوم السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد.وتناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين.وأكدت ريتشارد في تصريح صحفي إثر اللقاء على مواصلة برنامج المساعدات المقدمة إلى الجيش اللبناني، لا سيما أن الولايات المتحدة الأميركية تعد الداعم الأول للجيش كونها تمده بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد وأنشطة التدريب".// انتهى //22:24ت م0355