بيروت 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساختتمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في بيروت اليوم، مشروع تعزيز الدعم النفسي للاجئي فلسطين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا.وقالت "الأونروا" في بيان اليوم " إن المشروع الذي دام ثمانية أشهر هدف إلى بناء هيكلية مستمرة لتأمين خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، وشمل تعزيز الدعم الفني، والعمل متعدد التخصصات، بالإضافة إلى تنسيق خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي بين "الأونروا" والفاعلين الخارجيين وهيكلية التنسيق الوطنية.وأشارت الأونروا في بيانها إلى أن المشروع تضمن نشاطات تهدف إلى تمكين وتعزيز قدرة اللاجئ الفلسطيني على التكيف من خلال المشاركة المجتمعية، ومشاركة ودعم العائلة والأهل، حيث شارك أكثر من 300 مستفيد من المجتمع في دورات التوعية حول الدعم النفسي والرفاه.وأقيمت نشاطات للبناء التدريجي للقدرات مثل دورات تدريبية متقدمة المستوى ودعم فني استهدف مختلف موظفي "الأونروا" كالباحثين الاجتماعيين ومرشدي المدارس والممرضين وموظفي الحماية، وشارك حوالي 230 موظفًا من مقدمي الخدمات والإداريين في ورش العمل والتوجيهات المقدمة حول نظام الإحالة.// انتهى //22:37ت م0358