بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساحتفى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بقصر سموه ، بمدينة بريدة , اليوم ، بضيوف ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول "فرصتي" الذي انطلق بمركز المعارض الدولي للمؤتمرات بمدينة بريدة , بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد , ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري , ومدير عام التمويل الأصغر سعيد الزهراني , ووكلاء إمارة المنطقة , ومديري القطاعات الحكومية بالمنطقة ورؤساء مجالس الغرف التجارية الصناعية بالمنطقة ورجال الأعمال.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بضيوف ملتقى " فرصتي " لتمكين الشباب , منوهاً سموه بما تبذله القيادة ـ أيدها الله ـ من عطاء متواصل لخدمة أبناء هذه البلاد المباركة وفي شتى المجالات , مشيراً سموه إلى أهمية التعاون الدائم بين القطاعات عبر إقامة مثل هذه الملتقيات خدمة لأبناء الوطن , داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع , وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.// انتهى //23:50ت م0369