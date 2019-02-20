باريس 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واستعادل فريق غانغان صاحب المركز الأخير مع نظيره بوردو الثالث عشر بدون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وارتفع رصيد بوردو إلى 32 نقطة بالمركز الثالث عشر ، مقابل 15 نقطة لغانغان.ويلعب لاحقا باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب مع ضيفه مونبلييه السادس في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة.// انتهى //23:51ت م0370