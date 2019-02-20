جدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسوقع المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل اتفاقية مع إحدى المجموعات الوطنية للمعارض من أجل تنفيذ معرض تجاري يجمع مزودي الخدمات في مختلف المجالات التجارية ذات العلاقة بقطاع الحج .وجرى العمل على توقيع هذه الاتفاقية بإشراف معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، في إطار اهتمام وزارة الحج والعمرة بتهيئة السبل وتسهيل العقبات للقطاع الخاص في الحج والعمرة للرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق برنامج خدمة ضيوف الرحمن نحو رؤية المملكة 2030م.ويهدف المعرض إلى رفع المنافسة التجارية بين مزودي الخدمات من مختلف المجالات التجارية للارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات ومطوفين الحجاج من الداخل والخارج حتى تواكب تطلعات حكومة خادم الحرمين الشرفين ممثلة في وزارة الحج والعمرة.وسيجمع المعرض تحت سقفه أكثر من 11 مجالاً تجاريًا من أهمها مجال النقل الجوي والبري ومجال الإعاشة والتموين ومجال الخيام ومواد البناء ومجال الطاقة، ويستهدف المعرض مقدمي الخدمة للحجاج من شركات ومؤسسات ومطوفين.وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن الحقباني أن المعرض يأتي انطلاقا من المبادرات التي رفعها المجلس التنسيقي لمقام وزارة الحج والعمرة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، عبر خلق بيئة تنافسية بين مزودي الخدمات المختلفة مما يسهم في الرقي بالخدمات والرفع من كفاءتها.وقال الحقباني: إننا نعمل في المجلس التنسيقي على أن يشكل المعرض نقلة نوعية في قطاع الحج ويسهم في خدمة توجهات وزارة الحج والعمرة نحو رؤية المملكة 2030م ومنها دعم مبادرة الإعاشة مسبقة التجهيز حيث يجري التركيز على شركات الإعاشة مسبقة التجهيز التي تعد أحد برامج مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج والعمرة.// انتهى//23:59ت م0373