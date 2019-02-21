الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسقررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة اليد ، إقامة الأدوار النهائية من تصفيات بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لكرة اليد لدرجة الناشئين بمنطقة القصيم، وبالتحديد على صالة نادي العربي، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 19 / 7 / 1440هـ الموافق 26 / 3 / 2019م حتى يوم السبت 23 / 7 / 1440هـ الموافق 30 / 3 / 2019م.وسيشارك في البطولة ثمانية أندية وهي: (الترجي – الصواب – الوحدة – الزلفي – العربي – الابتسام – الغزوة – شرورة)، حيث سيتم توزيع الأندية المشاركة إلى مجموعتين، بواقع أربعة أندية في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والناديان الفائزان بمباراتي الدور نصف النهائي سيضمنان التأهل للدوري الممتاز للشباب بداية من الموسم المقبل، وسيلعبان في المباراة النهائية لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق.ومن المقرر أن تصدر لجنة المسابقات جدول مباريات البطولة بعد سحب قرعة دور المجموعات .// انتهى //00:00ت م0374