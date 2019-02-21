الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسحقق الدولي السوري عمر السومه، مهاجم الأهلي رقماً مميزاً في تاريخ مشاركاته مع الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .ودخل السومه نادي المئة بعد مشاركته في مباراة فريقه الذي خسرها اليوم 1 - 2 أمام مضيفه الفتح في الجولة الـ 21 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل السومه 98 هدفا منذ انضمامه للأهلي في مايو عام 2014، إلى جانب قيامه بـ17 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق .يذكر أن السومه توج مع الأهلي بلقب الدوري موسم 2015 - 2016، وحصد لقب هداف دوري المحترفين ثلاث مرات.// انتهى //00:01ت م0375