رياضي / عمر السومه يدخل نادي المئة مع الأهلي
الخميس 1440/6/16 هـ الموافق 2019/02/21 م واس
الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس
حقق الدولي السوري عمر السومه، مهاجم الأهلي رقماً مميزاً في تاريخ مشاركاته مع الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
ودخل السومه نادي المئة بعد مشاركته في مباراة فريقه الذي خسرها اليوم 1 - 2 أمام مضيفه الفتح في الجولة الـ 21 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل السومه 98 هدفا منذ انضمامه للأهلي في مايو عام 2014، إلى جانب قيامه بـ17 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق .
يذكر أن السومه توج مع الأهلي بلقب الدوري موسم 2015 - 2016، وحصد لقب هداف دوري المحترفين ثلاث مرات.
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