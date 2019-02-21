رياضي / الدوري الأوروبي لكرة القدم : إشبيلية يفوز على لاتسيو
الخميس 1440/6/16 هـ الموافق 2019/02/21 م واس
مدريد 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس
فاز فريق إشبيلية الإسباني على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدفين دون رد اليوم في إياب الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم .
وبات إشبيلية أول المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، كان الفريق الأندلسي فاز 1 - صفر في لقاء الذهاب، الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، ليفوز 3 - صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة الصعود للدور التالي .
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