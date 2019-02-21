مدريد 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسفاز فريق إشبيلية الإسباني على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدفين دون رد اليوم في إياب الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم .وبات إشبيلية أول المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، كان الفريق الأندلسي فاز 1 - صفر في لقاء الذهاب، الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، ليفوز 3 - صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة الصعود للدور التالي .// انتهى //00:01ت م0376