الطائف 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في حديقة الردف بمحافظة الطائف مساء اليوم عدداً من مثقفي المحافظة.وناقش سموه خلال اللقاء عددًا من الموضوعات التي سلطت الضوء على سُبل تطوير الحراك الثقافي بالمحافظة وآليات تعزيز المشهد الثقافي والنهوض به بما يتماشى ورؤية المملكة 2030.كما استمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى مداخلات عددِ من مثقفي الطائف التي تخللها طرحٌ للعديد من الأفكار والرؤى الرامية لإحداث نقلة نوعية في الجوانب الثقافية بالمحافظة ، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة تعاضد الجهود بين المثقفين والجهات ذات العلاقة مثل الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون لتحقيق ذلك.// انتهى //00:21ت م0377