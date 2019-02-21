موسكو 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأكد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والقائم بأعمال رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية نبيل شعث، أن الوصول لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، يشكل الأساس لحل كل قضايا منطقة الشرق الأوسط، ومن دون حل القضية الفلسطينية فإنها ستبقى مصدرًا للتوتر والشعور بالظلم والقهر وعجز المجتمع الدولي، وسببًا من أسباب انتشار التطرف في العالم أجمع.وقال في كلمته خلال مؤتمر "فالداي" الدولي حول الشرق الأوسط بموسكو ": إن المساعي الأميركية الحالية في المنطقة تهدف لتغيير وجهة الصراع، وصرف أنظار الدول والشعوب العربية عن عدوها الحقيقي الذي يحتل أرضها وينتهك حقوقها ويدنس مقدساتها، وافتعال عدو جديد للأمة العربية".وأضاف " إن القيادة الفلسطينية متمسكة بخيار السلام بوصفه بديلًا للاحتلال وسفك الدماء، وهي ترفض بقاء الإشراف الأميركي الأحادي على أي عملية سلام أو مفاوضات مقبلة، وتتمسك بإيجاد مرجعية دولية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتشارك فيها الدول الكبرى والأمم المتحدة".// انتهى //00:27ت م0378