القاهرة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستغلب فريق الأهلي على ضيفه الداخلية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 23 في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة بعد خوض 20 مباراة بالدوري، في المركز الثالث لجدول الترتيب، بينما توقف رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //00:28ت م0379