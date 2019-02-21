غزة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساستهدفت طائرة استطلاع تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي "مسيرة"، اليوم أرضًا زراعية ودراجة نارية، بصاروخين على مقربة من الشريط الحدودي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.وأوضحت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرة إسرائيلية استهدفت أرضًا زراعية ودراجة نارية "توك توك"، دون أن يسفر القصف عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.// انتهى //00:28ت م0380