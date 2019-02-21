سياسي / طائرة تابعة لقوات الاحتلال تستهدف دراجة نارية شرق مخيم البريج
الخميس 1440/6/16 هـ الموافق 2019/02/21 م واس
غزة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
استهدفت طائرة استطلاع تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي "مسيرة"، اليوم أرضًا زراعية ودراجة نارية، بصاروخين على مقربة من الشريط الحدودي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
وأوضحت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرة إسرائيلية استهدفت أرضًا زراعية ودراجة نارية "توك توك"، دون أن يسفر القصف عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
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