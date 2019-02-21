المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساختتمت جمعية شباب الخيرية بالمدينة المنورة اليوم فعاليات مبادرة نادي الحي الشبابي تحت عنوان " شبابية " ، برعاية مؤسسة السبيعي الخيرية ، وحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة للشؤون التعليمية الدكتور خالد بن عبدالعزيز الوسيدي، ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية فالح بن حجي العنزي ،ومساعد الأمين العام للشؤون الخيرية بمؤسسة السبيعي الخيرية قرناس بن محمد القرناس ، وعدد من المهتمين.وتركزت المبادرة على إنشاء بيئات شبابية حاضنة لبرامج منوعة جاذبة ومفيدة للشباب تهدف إلى استثمار طاقاتهم وقدراتهم وتكوين روابط اجتماعية وحمايتهم من الأفكار والتوجهات السلبية الضارة بهم وبجتمعهم ، وإكسابهم خبرات ومهارات جديدة في إعدادهم للحياة والعمل، بالشراكة المجتمعية مع عدد من الجهات .وتضمنت المبادرة التي امتدت على مدار ستة أشهر , العديد من الفعاليات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والزيارات العلمية ورحلات ومناشط رياضية .وأكد رئيس إدارة مجلس جمعية شباب الخيرية الدكتور عصام شريفي خلال الحفل الختامي للفعاليات أهمية مثل هذه المبادرات الشبابية بالنسية لفئة الشباب خاصة لما لديهم من أوقات فراغ قد تكون سبباً في انحراف بعضهم ، مشيرًا إلى الخطط المستقبلية للمبادرة من خلال إطلاق منصة تقنية لإدارة أندية الحي الشبابية ومنصة تعليميه لتدريب المشاركين على المهارات المتنوعة .وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة للجمعية ومبادرتها .// انتهى //00:28ت م0381