بريدة 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واساحتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة – أبناء – أمس بالطالبات المتفوقات دراسياً للفصل الدراسي الأول للعام 1440 هـ بمقر الجمعية ببريدة .من جانبها أفادت مديرة القسم النسائي في الجمعية منيرة البطي أن الاحتفالية استهدفت 60 طالبة متفوقة و40 من أمهات المتفوقات ، مقدمةً تهنئتها للمتفوقات وأمهاتهن داعية المتفوقات للاستمرار في العطاء والتألق والتفوق في مشوارهن الدراسي ، .وأشارت إلى أن الاحتفالية تأتي انطلاقاً من رؤية الجمعية في ريادة العمل الخيري والاجتماعي وتوفير حياةٍ أسرية متوازنة ورعاية شاملة للمستفيدين وتحقيقاً لأهدافها في توفير خدمات الرعاية والتنمية لليتيم وأسرته .مما يذكر أن جمعية أبناء ببريدة وعلى مدى عشر سنوات تحقق نجاحات كبيرة في ميادين العمل الخيري التنموي من خلال القيام بواجبها في رعاية الأيتام وكفالة أسرهم منذ نشأتها عام 1430 هـ حيث بلغ عدد مستفيديها قرابة 2250 مستفيداً من الأيتام والأرامل .// انتهى //00:34ت م0383