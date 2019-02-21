نيويورك 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 64.41 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 25955.73 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 4.94 نقطة، أو 0.18 بالمئة ليغلق عند 2784.70 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 2.30 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 7489.07 نقطة.// انتهى //01:10ت م0385