دكا 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسلقي 41 شخصًا على الأقل مصرعهم في حريق اندلع اليوم بمبنى سكني في العاصمة البنغالية دكا يُستخدم كذلك مخزنًا لمواد كيميائية.وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني علي أحمد:" "لقد انتشلنا لغاية الساعة 41 جثة، عدد القتلى مرشح للارتفاع".وأشار إلى أن الحريق الذي اندلع من جراء أسطوانة غاز على الأرجح سرعان ما انتشر في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزنة فيه.// انتهى //03:08ت م0387