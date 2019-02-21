الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الأمير محمد بن سلمان: نشهد حاضراً مميزاً.. وفرص تعاوننا عديدة .. الرئيس الهندي يحتفي بولي العهدولي العهد: نستهدف استثمارات في الهند تفوق 100 مليار دولارالأمير محمد بن سلمان وسوراج يستعرضان العلاقات المميزةولي العهد يؤكد التزام المملكة بتلبية احتياجات الهند النفطية.. بيان سعودي - هندي.. العلاقة تنتقل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجيةولي العهد يبحث مع رؤساء شركات هندية استثمارات «سوفت»وزارة الاتصالات توقع مذكرتي تفاهم مع كبرى الشركات الهنديةرؤية المملكة 2030 تجذب الاهتمام لتنمية الاستثمار في مختلف المجالات .. جولة ولي العهد وثقت التحالف الاستراتيجي لمواجهة التحدياترئيس "سابك": نطمح لمشروعات بتروكيميائية وتجارة أوسع في الهند بدعم حكوميتدشين مبنى سفارة المملكة في الهندتوقيع 11 اتفاقية تعاون وأربعة تراخيص لشركات هندية خلال «الملتقى السعودي - الهندي»وزير الثقافة يرعى إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصينالنائب العام يحذر من جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموالأمير القصيم يرعى توقيع ثماني اتفاقيات لتوطين الوظائف وتعزيز العمل الاجتماعيمعرض وزارة الدفاع بالشمالية الغربية يستعرض الإنجازات والتطور العسكريوزير الخدمة المدنية: "رؤية 2030" خلقت طموحاً ورغبةً في الصدارة والتميزمحمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الشورىتمرين درع الجزيرة المشترك ينطلق بالشرقية.. السبتمقاتلات التحالف تحصد عشرات الانقلابيين في كشر.. حجور تتصدى للحوثيين"اليونيسف" ترحب باتفاق الحديدةالقاهرة: إعدام تسعة مدانين بقتل النائب بركات// يتبع //06:02ت م0003