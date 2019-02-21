عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/6/16 هـ الموافق 2019/02/21 م واس
الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الأمير محمد بن سلمان: نشهد حاضراً مميزاً.. وفرص تعاوننا عديدة .. الرئيس الهندي يحتفي بولي العهد
ولي العهد: نستهدف استثمارات في الهند تفوق 100 مليار دولار
الأمير محمد بن سلمان وسوراج يستعرضان العلاقات المميزة
ولي العهد يؤكد التزام المملكة بتلبية احتياجات الهند النفطية.. بيان سعودي - هندي.. العلاقة تنتقل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية
ولي العهد يبحث مع رؤساء شركات هندية استثمارات «سوفت»
وزارة الاتصالات توقع مذكرتي تفاهم مع كبرى الشركات الهندية
رؤية المملكة 2030 تجذب الاهتمام لتنمية الاستثمار في مختلف المجالات .. جولة ولي العهد وثقت التحالف الاستراتيجي لمواجهة التحديات
رئيس "سابك": نطمح لمشروعات بتروكيميائية وتجارة أوسع في الهند بدعم حكومي
تدشين مبنى سفارة المملكة في الهند
توقيع 11 اتفاقية تعاون وأربعة تراخيص لشركات هندية خلال «الملتقى السعودي - الهندي»
وزير الثقافة يرعى إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين
النائب العام يحذر من جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال
أمير القصيم يرعى توقيع ثماني اتفاقيات لتوطين الوظائف وتعزيز العمل الاجتماعي
معرض وزارة الدفاع بالشمالية الغربية يستعرض الإنجازات والتطور العسكري
وزير الخدمة المدنية: "رؤية 2030" خلقت طموحاً ورغبةً في الصدارة والتميز
محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الشورى
تمرين درع الجزيرة المشترك ينطلق بالشرقية.. السبت
مقاتلات التحالف تحصد عشرات الانقلابيين في كشر.. حجور تتصدى للحوثيين
"اليونيسف" ترحب باتفاق الحديدة
القاهرة: إعدام تسعة مدانين بقتل النائب بركات
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