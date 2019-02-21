وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الهند.. شراكة استراتيجية ): الجولة الآسيوية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشملت باكستان، والهند حالياً، ثم الصين، تفتح آفاقاً جديدة في العلاقات الثنائية، خاصة الاقتصادية والسياسية، كونها ترسخ الروابط بين المملكة وهذه الدول، وترفع مستوى الشراكة الاستراتيجية الثنائية مع كل دولة، إلى مستوى أقوى، في ظل وجود الرؤية الطموحة للمملكة 2030.وواصلت : الهند كانت المحطة الثانية في جولة سموه، والعلاقة بين البلدين ضاربة في أعماق التاريخ، وتمتد الى مئات السنين، منذ أيام تجارة العرب القديمة، والمسلمين الهنود الذين يفدون سنوياً للحج والعمرة، حيث تعد الهند ثاني أكبر موطن للإسلام في العالم، وطيلة السنوات الماضية تميزت العلاقات بالخصوصية والعمق والتنوع، وأصبحت الهند أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة، وخلال عشرة أعوام وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.076 تريليون ريال، والمملكة حريصة على تطوير الشراكة الاقتصادية، فالاقتصاد الهندي يحتل المركز الرابع من حيث معدل القوة الشرائية، وسابع أكبر اقتصاد في العالم، والبلدان عضوان فاعلان بمجموعة العشرين.وتابعت : الهند من أكثر الدول الصاعدة تعطشاً للطاقة، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وتستورد في المتوسط حوالي 25 مليون برميل نفط شهرياً من المملكة، وشركة أرامكو كما أعلنت سابقاً، تولي السوق الهندية اهتماماً بالغاً، ليس فقط كعميل نفطي يستورد النفط فقط، بل كونها أولوية استثمارية لأعمال أرامكو السعودية المستقبلية، أو شركة سابك، فالهند مركز نمو عالمي، وتشهد ارتفاعاً في حجم الطلب على الطاقة، كونها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ولديها رأس المال البشري والخبرة اللازمة اللذان يساعدان على إنجاح المشروعات المشتركة، خاصة أن المملكة تعتزم الاستثمار معها في أنشطة المصب والمخازن الاستراتيجية للنفط، والنواحي المرتبطة بالمستهلك مثل الوقود ومصانع البتروكيميائيات، والمنتجات المكررة.وختمت : إحدى دعائم العلاقة السعودية الهندية هي العنصر البشري، حيث يعيش في المملكة، حوالي ثلاثة ملايين هندي، يمثلون إحدى أكبر الجاليات الهندية في الخارج، وما تعيشه المملكة من حراك اقتصادي واستثماري، يمثل إحدى الفرص الاستثمارية لزيادة المشروعات المشتركة. الاجتماعات والاتفاقيات التي وُقعت ستحدث نقلة شاملة في الشراكة الاستراتيجية، يدعم ذلك رغبة البلدين المستمرة في تطوير وتدعيم التعاون المشترك في جميع المجالات.// يتبع //06:02ت م0004