نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساختتمت جمعية الثقافة والفنون بنجران، ممثلة في لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي أمس، دورة التصميم على برنامج "الاسكتش اب", وذلك بصالة التدريب في المعهد التقني المهني بالمنطقة.وأوضح مدير الجمعية، علي ناشر كزمان أن مدة الدورة التي استمرت شهر، تعد من الدورات النوعية والمتميزة التي تقدمها الجمعية للمهتمين في هذا المجال, موضحاً أن الجمعية تمنح المتدربين شهادات معتمده بعدد الساعات التدريبية التي قضوها في تعلم البرنامج.من جانبه أكد منسق لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية، حسن آل شرية أن البرنامج من أهم البرامج الحديثة التي يعتمد عليها في التصميم، ويستخدم في تصميم المباني، والهياكل الهندسية، والمناظر الطبيعية، إلى جانب تصميم اشكال ثلاثية الابعاد 3D للديكور، والمجسمات الجمالية.// انتهى //09:11ت م0016