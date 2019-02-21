هيران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 1,000 سلة غذائية عاجلة تزن 74 طنًا، للمتضررين من الفيضانات في مدينة بلدوين بإقليم هيران في الصومال، يستفيد منها 36,000 فرد.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.// انتهى //09:23ت م0019