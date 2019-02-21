الباحة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" مبلغ 459.900 ألف ريال لشهر فبراير في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية.وأوضحت الجمعية أن عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية بلغ 1528 يتيماً ويتيمة، موزعين على 471 أسرة داخل المنطقة.يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.// انتهى //09:24ت م0020