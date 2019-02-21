اجتماعي / جمعية "أكناف" تودع أكثر من 450 ألف ريال في حسابات المستفيدين
الخميس 1440/6/16 هـ الموافق 2019/02/21 م واس
الباحة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" مبلغ 459.900 ألف ريال لشهر فبراير في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية.
وأوضحت الجمعية أن عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية بلغ 1528 يتيماً ويتيمة، موزعين على 471 أسرة داخل المنطقة.
يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.
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