القاهرة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي، من عودة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم واستغلالهم في نشر الفكر المتطرف الذي لا يؤمن إلا بالقتل والعنف والتدمير.وأبرزت مواصلة القوات المسلحة مداهمة البؤر الإرهابية بسيناء والتي أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين، لافته الانتباه إلى تنفيذ حكم الإعدام أمس في 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري هشام بركات بعد تأييد محكمة النقض وموافقة دار الإفتاء على الحكم بحق القتلة.وتحدثت الصحف عن مواصلة ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن بعد ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي التي ناقشت الأوضاع الحالية في اليمن.وتطرقت إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لن يتسلم الأموال التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة في صورة ضرائب عن البضائع التي تدخل الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة 2% في حال خصمت منها أي مبالغ.// انتهى //09:37ت م0022