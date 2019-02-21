الدرب 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب غداً، محاضرة بعنوان "إصلاح المجتمع في ضوء الكتاب والسنة"، يلقيها أحمد بن محمد عريشي، وذلك بجامع سمرة الجد.وتأتي المحاضرة، التي ستقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والمحاضرات الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //09:44ت م0024