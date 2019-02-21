نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسناقش مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبو ذيبة، مع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي أمس بمقر المديرية، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجهتين.وتخلل اللقاء محاضرة ألقاها العصيمي في مسجد الإدارة استهدفت منسوبي المديرية، تحدث خلالها عن فضل ولاة الأمر، وكذلك فضل الرباط في سبيل الله، مثمناً ما يقوم به رجال الأمن من جهود وأعمال تساهم في حفظ الأمن للبلاد والعباد.من جانبه قدم اللواء أبو ذيبة شكره وتقديره لمدير فرع الشؤون الإسلامية على تعاونه وإلقاءه للمحاضرة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تعود بالنفع والفائدة على منسوبي الجهات الحكومية.// انتهى //09:44ت م0025