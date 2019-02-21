الدمام 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسحقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نمواً في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال شهر يناير 2019م عبر مناولته ما يقارب 3 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 20.5%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".كما حقق الميناء نمواً في إجمالي أعداد الحاويات القياسية خلال شهر يناير 2019م بواقع 147،689 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 14.7%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.ويأتي هذا النمو في إطار القدرات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030.يذكر أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يُعـد الميناء الرئيسي للمملكة على الخليج العربي، والبوابة الرئيسية لدخول البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، كما يُعد مركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية وصناعة النقل البحري.// انتهى //09:50ت م0026