نجران 16 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساحتفت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله للاحتياجات الخاصة "شمعة أمل" بنجران أمس باليوم العربي لليتيم، بحضور عدد من طالبات ذوي الاحتياجات الخاصة اليتامى بمركز التأهيل الشامل المنطقة، وذلك بنادي الحي بالثانوية الـ 13 بنجران.وتضمن الاحتفال العديد من البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية والألعاب الحركية، والمسابقات، والفقرات الحوارية، وتوزيع الهدايا على الأيتام، إضافةً إلى التعريف ببرامج الجمعية، ورسالتها وأهدافها، وأنشطتها المقدمة للمستفيدين.// انتهى //11:05ت م0053