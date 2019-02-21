الخليل– نابلس 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة مواطنين فلسطينيين من محافظتي الخليل ونابلس.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان فلسطينيين، خلال اقتحامها لقرية اللبن الشرقية جنوب محافظة نابلس.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا خلال اقتحامها بلدة بني نعيم، شرق محافظة الخليل.// انتهى //11:07ت م0054