تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني أمس، قوة طوارئ الدفاع المدني الخاصة بالمنطقة، حيث كان في استقباله قائد القوة المقدم عمر بن راضي الحربي وعدداً من الضباط والأفراد.واطلع العميد الشهراني عن كثب على سير العمل بالقوة، مستمعاً لشرح مفصل عن أعمال قوة طوارئ تبوك من إطفاء وإنقاذ ووحدة التدخل في حوادث انهيارات المباني والمعدات الثقيلة، ووحدة التدخل في حوادث المواد الخطرة وما تحتويه من أعمال رصد وتدخل بالأجهزة الحديثة وتطهير للأفراد والمعدات، وكذلك الوقوف على جاهزية وحدة الإنقاذ المائي.وفي نهاية الجولة ألقى العميد الشهراني كلمة توجيهية لضباط وأفراد القوة، حثهم فيها على الإخلاص بالعمل والجاهزية التامة لجميع الحوادث.// انتهى //11:14ت م0056