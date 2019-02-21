الشارقة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسحصد المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة 14 ميدالية، " 4 ذهبيات ، 4 فضيات، 6 برونزيات "، وذلك في ختام مشاركته بملتقى الشارقة الدولي التاسع الذي أقيم على مضمار نادي الثقة للمعاقين بإمارة الشارقة، بمشاركة 265 لاعباً ولاعبه يمثلون 28 دولة.ونال الأخضر السعودي الميدالية الذهبية الأولى والثانية عن طريق علي النخلي في منافسات 100 متر، و 200 متر، والثالثة جاء بها هاني النخلي في منافسات رمي القرص، والرابعة عن طريق راضي الحارثي في منافسات رمي القرص.وجاءت الفضية الأولى عن طريق هاني النخلي في منافسات رمي الرمح، والثانية فهد الجنيدل في 100 متر، والرابعة هاني النخلي في دفع الجلة، وعلي النخلي الفضية الرابعة في 400 متر.والبرونزية الأولى جاءت عن طريق راضي الحارثي في رمي الصولجان، وعبدالرحمن القرشي في 100 متر، و سلطان الزهراني البرونزية الثالثة في منافسات رمي الجلة، وأحمد عداوي البرونزية الرابعة، والخامسة والسادسة عبدالرحمن القرشي في منافسات 200 متر و 400 متر.من جهته أشاد رئيس اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية عبدالرحيم آل الشيخ بالمستويات المشرفة التي ظهرو بها لاعبو الأخضر السعودي في هذا المحفل الدولي، مثنياً على الجهود التي بذلها أعضاء الجهازين الإداري والفني في سبيل إعداد المنتخب لهذه البطولة التي توجت جهودهم - ولله الحمد - بهذه النتائج المشرفة، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ما يقدمه من دعم للمنتخبات السعودية عامة والاحتياجات الخاصة بشكل خاص من أجل رفع علم المملكة في جميع المحافل الدولية، كما قدم شكره لإدارة اللجنة البارالمبية السعودية على الدعم والتشجيع لهؤلاء الأبطال.// انتهى //11:21ت م0058