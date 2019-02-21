بكين 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأكد الملحق الثقافي السعودي في الصين الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ إلى الصين تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين اللذين يرتبطان بعلاقات إستراتيجية متميزة، وتشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات .وأوضح أن الملحقية الثقافية تعمل ضمن جهود البعثة الدبلوماسية السعودية لدى بكين، على تعزيز أوجه التبادل المعرفي والثقافي والتراثي بين البلدين، من خلال ابتعاث العديد من الطلاب إلى الصين، واستقطاب المزيد من الطلبة الصينيين في الجامعات السعودية سواءً الدراسات الجامعية، والدراسات العليا، والتبادل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس ، وكذلك التبادل المعرفي في مجال البحث العلمي، من خلال الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجانبين .وأشار الدكتور الشريف إلى أن هناك العديد من الخطط المستقبلية لزيادة حجم التبادل المعرفي بين البلدين .// انتهى //11:23ت م0060