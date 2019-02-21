حائل 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس، " لقاء الفريق الاستشاري " للوحدات الإرشادية بإدارة التوجيه والإرشاد (بنين - بنات)، وذلك بقاعة الأمير فيصل بن عبدالله بالإدارة.وأكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية يحيى بن صالح العماري، خلال اللقاء أهمية تكاتف وتكامل الجهود لسرعة معالجة الحالات المحولة من الميدان.من جهته أبان رئيس الوحدة الإرشادية بتعليم حائل مانع الشبرمي، أن اللقاء يهدف إلى التعريف بآلية التحويل وطرق المعالجة السليمة، مستعرضاً مهام وأنشطة الوحدات الإرشادية للبنين.ثم قدمت رئيسة الوحدات الإرشادية للبنات فوزية الحربي، لمحة عن أهمية الوحدات الإرشادية والتعريف بها، وعرضاً مرئياً عن آلية التحويل إلى الوحدات الإرشادية والبرامج المقدمة.بعدها بدأت حلقة النقاش بين أعضاء الفريق الاستشاري .// انتهى //11:23ت م0061