صبيا 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة تعليم صبيا أمس، أعمال برنامج التحول الرقمي في التعليم تحت شعار "مهارات القرن 21 .. نحو رؤية المملكة 2030"، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، وعدد من منسوبي ومنسوبات التعليم في منطقة جازان.وبدأ البرنامج بالحديث عن أهمية التحول الرقمي في المملكة من حيث تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويعد برنامج بوابة المستقبل نموذجاً جيداً لبداية التحول في التعليم بهدف تأهيل القيادات واستخدام التقنية في أعمال المدرسة وتحسين البيئة المدرسية.بعد ذلك قدمت عدد من أوراق العمل عن مشروع بوابة المستقبل وأهمية ومكانة التكنولوجيا في رؤية المملكة، والتحول الرقمي حول العالم.واختتم البرنامج فعالياته بكلمة لمدير تعليم صبيا تطرق فيها إلى أن بوابة المستقبل تنفتح على عالم رحب واسع ويحتاج لعمل كبير، وأن قائد المدرسة ومنظومة العمل المرتبطة بهذه البوابة عليهم مسؤولية إدارة التغيير اليومية، والتعامل مع التحديات لنصل إلى مستهدفاتنا في المراحل القادمة.// انتهى //11:25ت م0063