الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساستضافت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوقاف مؤخراً ورشة عمل "رصد وتحليل الوضع الراهن للمنشآت الوقفية فيما يتعلق بالإعفاء من الزكاة" .وأكد نائب رئيس لجنة الأوقاف راجس الدوسري أن لجنة الأوقاف بغرفة الرياض تعمل على مد جسور التعاون مع الجهات والهيئات ذات العلاقة والتي تعمل على تطوير البيئة السليمة لنجاح القطاع الوقفي بالمملكة، لتفعيل دوره التنموي والاجتماعي فيما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.من جهته قال مدير مركز زكا أحمد الجفالي، إن الهدف من الورشة استعراض الدراسة التي كُلف بها المركز من قبل الهيئة العامة للأوقاف لدراسة واقع الإعفاء الزكوي للأوقاف، وتقديم المعالجة القانونية الضابطة له.وأوضح الجفالي أن إعفاء المنشآت غير الربحية من الزكاة له ثلاثة شروط هي؛ أن تكون الأموال ليست ملكاً لشخص معين ولا تعود منفعتها عليه، وأن تكون عوائد الأموال لوجوه البر العامة، وأن تكون الجمعية مرخصة من الجهات المختصة وحدد أهدافها.وأشار إلى أنه في حال التزام المنشأة بالشروط السابقة يجب عليها الالتزام بالتسجيل لدى هيئة الزكاة قبل نهاية سنتها المالية الأولى، وتقديم إقراراها خلال 120 يوماً من انتهاء سنتها المالية في كل عام، والالتزام بتقديم المعلومات لهيئة الأوقاف وفقاً للأنظمة المطبقة.واستعرض الجفالي أشكال المنشآت الوقفية التي تتمثل في عقار موقوف، ونقد موقوف، ومؤسسة وقفية، وغيرها من الكيانات غير الربحية والجمعيات الخيرية.// انتهى //11:28ت م0064