الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسشارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس، في "ملتقى البحث العلمي"، الذي تنظمه عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود للعام الثاني بعنوان "الاستثمار في البحث العلمي ... فرص وتحديات"، تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور عدد من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالشأن العلمي في المملكة.وتأتي مشاركة المركز في الملتقى امتداداً للمشاركات السابقة في الكثير من الفعاليات والأنشطة الوطنية، وانطلاقاً من حرصه على التواصل مع جميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم الفكرية والثقافية، وتعريفهم بأبرز أنشطته وبرامجه، إضافة لاستعراض جهوده في البحث العلمي والدراسات الميدانية التي يهدف من ورائها لتعزيز وترسيخ قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال.وأكد مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور ثامر البحيري أن المركز كمؤسسة وطنية، أولى اهتماماً بالغاً بالبحث العلمي والدراسات الميدانية بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد المعرفي، موضحا أن المركز سعى إلى تبني الدراسات الميدانية والعلمية وبناء عدد من المؤشرات المجتمعية، لتشكل خدمة متاحة لجميع مؤسسات المجتمع، إضافة إلى تجسير العلاقة والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع الأخرى، من أجل توفير ما تحتاجه من معلومات أو دراسات أو بحوث نوعية، كذلك يقدم المركز عبر مكتبته الورقية والإلكترونية، جملة من المعلومات المعرفية عن ماهية الحوار، وقيمه، ومبادئه، وتاريخه، وأنواعه، وأهم أنشطته.كما استعراض البحيري عدداً من البرامج والأنشطة التي يقيمها المركز بشكل عام، إضافة إلى عدد من البحوث العلمية والدراسات والمؤشرات التي يجريها عن الحوار وإشكالياته، وأعدت من قبل نخبة من الباحثين والأكاديميين المتعاونين مع المركز بشكل منهجي متخصص، فضلا عن مجموعة من الإصدارات الجديدة التي تشكل مساحة معرفية مهمة من أجل إضاءة الحوار وتأصيله تاريخيا ومفهوما ومعرفة.يذكر أن الملتقى الذي يستمر 4 أيام يناقش فرص الاستثمار في البحث العلمي وإثراء الاقتصاد المعرفي، من خلال النظر في الأولويات البحثية الوطنية المتخصصة، إضافة إلى مناقشة كل الآليات الممكنة للاستفادة من نتائج ومخرجات البحوث العلمية في جميع التخصصات، وتعظيم أثرها في مواجهة التحديات التي يواجهها مجتمعنا ويقدم الحلول التي تُسهم في التنمية.ويستهدف الملتقى القيادات الأكاديمية في جامعات المملكة العربية السعودية، القيادات المهتمة في البحث العلمي في الوزارات والهيئات الحكومية، الكادر الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات الحكومية والخاصة، المهتمين بالبحث العلمي في مراكز البحوث المتخصصة، طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس في جميع الجامعات، الجهات المساندة في تفعيل البحث العلمي لما يخدم المجتمع، القطاع الخاص والداعم للأبحاث المتخصصة.// انتهى //11:34ت م0065