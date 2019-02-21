الطائف 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتحديث سجاد مسجد العباس بمحافظة الطائف، بنوعية فاخرة ،تغطي مساحة الجامع البالغة 15 ألف متر مربع.

جاء ذلك خلال جولة معاليه التفقدية لميقاتي وادي محرم وقرن المنازل ومسجد عبدالله بن عباس، حيث وجه بسرعة تغيير السجاد حرصا على أن يكون هذا المسجد العتيق بالمظهر الحسن ، في ضوء توجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ.

ووجه آل الشيخ بإسناد الجامع لشركة حراسات أمنية، وتكليف عدد من الدعاة للتوعية والإرشاد، والرفع وبشكل عاجل لكل ما يحتاجه من خدمات.

ويعد مسجد العباس الواقع الدالة على سمو رسالة الإسلام في إخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، إذ ظل منبرًا علميًا لطلبة العلم في مصر، والشام، والعراق، ومختلف أرجاء العالم الإسلامي الذين يبحثون في علوم الشريعة، وأصول الفقه، وعلم الحديث، والتفسير، واللغة، والنحو والصرف، والتاريخ.

يذكر أن المسجد سمي باسم حبر الأمة الصحابي الجليل عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -، الذي أحب التنقل بين الشام والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف طلباً للعلم ونقلاً للعلوم الشرعية وتعليمها للناس، واتخذ ــ رضي الله عنه ــ الطائف مقراً له ومسكناً لقربها من البلد الحرام، حيث ظل بها حتى توفي ودفن بها ــ رضي الله عنه ــ عام 68 من الهجرة، ويحرص كثير من الحجاج والمعتمرين والزوار لزيارة المسجد والصلاة فيه لما له من مكانة كبيرة في نفوس المسلمين .

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12:05ت م

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