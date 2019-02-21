أبها 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق21 فبراير 2019 م واسشاركت الكلية التقنية بأبها ممثلة في مركز الموهوبين التقنيين بالكلية في مسابقة الابتكارات التقنية العاشرة التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ، واختتمت فعالياتها أمس، بمقر المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء بمشاركة 115 مشروعاً تقنيا من جميع الوحدات التدريبية بالمملكة.وأوضح عميد الكلية التقنية في أبها الحسين بن سالم آل عثمان أن الكلية شاركت بابتكارين هما حوض السباحة الذكي وهو عبارة عن حوض سمك يمكن التحكم في مختلف مكوناته عن بعد، حيث يتم توصيل الحوض بالإنترنت عن طريق عنوان IP خاص به وبالتالي يمكن التحكم بهذا الحوض من أي مكان وقد حقق المركز الثالث عشر من بين 70 مشروعاً معه من الكليات، فيما يتمثل الابتكار الثاني في نظام الاتصال السريع بالموظف .// انتهى //12:10ت م0075