الجزائر 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بفشل المفاوضات بين الحكومة ونقابات قطاع التربية والتعليم، لإلغاء الإضراب في المدارس الحكومية المقرر يومي 26 و 27 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن وزيرة التربية نورية بن غبريت، رفضت مطلب النقابات برفع الرواتب.وأشارت في شأن محلي آخر، فشل المعارضة في الاتفاق على تقديم مرشح واحد باسمها لمنافسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات الرئاسة يوم 18 أبريل القادم.وتحدثت صحف الخميس على تأكيد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عقب لقاء مع المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي في مدينة البيضاء شرق البلاد، أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي.وأشارت إلى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، لافتة إلى رفضه تسلم أموال الضرائب ناقصة من الاحتلال الإسرائيلي.وأخبرت عن تنفيذ حكم الإعدام أمس، في 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري هشام بركات، بعد تأييد محكمة النقض وموافقة دار الإفتاء على الحكم.وفي متفرقات أخرى.. أنبأت صحف الجزائر عن استسلام مقاتلي تنظيم داعش جماعيًا مع أسرهم في منطقة الباغوز شرق مدينة دير الزور السورية.// انتهى //12:29ت م0081