جيزان 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظم مركز التنمية الاجتماعية في جازان ممثلًا بقسم البرامج التنموية أمس، برنامجًا عن التوعية بأضرار المخدرات، بمقر المدرسة المتوسطة والثانوية بقرية المعبوج التابعة لمدينة جيزان، بحضور منسوبات المدرسة من معلمات وطالبات.وركز البرنامج على رفع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي والثقافي لدى الطالبات والمعلمات عن المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع، وكذلك دور المؤسسات والمرشدات التربويات في مواجهة آفة المخدرات وغرس القيم الأخلاقية في نفوس الطالبات.وتخلل البرنامج عدة محاور ونقاشات بين المدربة والطالبات، منها التعريف بالمخدرات وأضرارها وعواقبها وكيفية الابتعاد عنها.وفي ختام البرنامج قدمت المشرفات شهادات الشكر والتقدير لمنسوبات المدرسة على استضافتهم، ووُزِّعَت الهدايا والبرشورات على المستفيدات.// انتهى //12:50ت م0084