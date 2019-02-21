الرباط 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى مشاركة المغرب في المؤتمر الأول رفيع المستوى، بشأن التغيرات المناخية، والحفاظ على المحيطات، الذي انعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تم خلاله التوقيع على إعلان بروكسيل بشأن تغير المناخ.مغاربيًا.. اهتمت صحف الخميس بالزيارة التي قام بها للمغرب، وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، مبرزة تعبير المسؤول الليبي عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مختلف المجالات، لاسيما فيما يخص دعم الأمن والاستقرار وتيسير ظروف الاستمثار.وفي الشأن الفلسطيني.. واصلت متابعتها لردود الفعل المنددة بشدة بإقدام قوات الاحتلال الإسرايلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق باب الرحمة، والاعتداء بوحشية على المصلين المتواجدين في باحاته.وعلى الصعيد الاقتصادي.. أفادت صحف المغرب أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع المغرب، بهدف الرقي بالاقتصاد المغربيوتعزيز تنافسيته.// انتهى //12:50ت م0085