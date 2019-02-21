نجران 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأقامت إدارة تعليم محافظة شرورة اليوم، برنامجاً تدريبياً لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة وحراس الأمن في الإدارة ومدارس المحافظة، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن سعود للتدريب والتعليم المستمر بمستشفى شرورة العام، بحضور 95 متدرباً.وشمل البرنامج التدريب على طريقة استخدام طفايات الحريق، وكيفية التعامل معها وشرح آلية عمل أجهزة حماية التيار الكهربائي، بعد ذلك عُقدت ورشة عمل قدمها مشرف الأمن والسلامة المدرسية بتعليم شرورة علي بن عبدالله الكربي، ناقش فيها مسؤوليات ومهام منسقين ومنسقات الأمن والسلامة، ومهام حراس الأمن وخطط الإخلاء.// انتهى //12:51ت م0086