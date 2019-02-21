لندن 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بأخر تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست)، مبرزةً إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن إحراز تقدم في المباحثات حول بريكست.ولفتت إلى إعلان مسؤول بريطاني، أن رئيسة الوزراء سوف تعقد محادثات ثنائية مع زعماء بالاتحاد الأوروبي خلال قمة بين الاتحاد والجامعة العربية في مصر مطلع الأسبوع المقبل.وأبرزت إعلان ثلاث نائبات بريطانيات من حزب المحافظين الحاكم استقالتهن أمس، احتجاجًا على إستراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في التعامل مع مسألة الخروج (بريكست).ولفتت صحف الخميس إلى أن المستقيلات سوف يلتحقن بالنواب الثمانية الذين استقالوا من حزب العمال المعارض لتشكيل مجموعة مستقلة تعارض سياسة الحكومة وحزب العمال بشأن قضية بريكست، ومطالبتهن بإجراء استفتاء جديد حول الخروج.وأبرزت انهيار آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، حيث رصدت مشهد انسحاب آخر عناصر التنظيم الإرهابي من مدينة الباغوز في سيارات تستخدم لنقل الماشية.وأشارت الصحف إلى تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام السلاح النووي إذا لزم الأمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية، إذا أقدمت على نشر صواريخ في أوروبا بعد انهيار معاهدة الحد من انتشار الصواريخ النووية بين الطرفين.ولفتت صحف بريطانيا إلى تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن المرأة، التي غادرت الولايات المتحدة لتعمل في الدعاية لتنظيم داعش الإرهابي، لن يسمح لها بالعودة إلى البلاد.// انتهى //12:56ت م0087